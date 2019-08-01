В больницы Челябинской области направили сотни миллионов рублей

Автор: КР от Сегодня, 15:34 Категория: Медицина

В больницах городов и районов нашего региона продолжаются капитальные и косметические ремонты, появляется новое оборудование. До конца этого года в различных медицинских учреждениях установят 13 рентген-аппаратов, три компьютерных томографа, два флюорографа, два ангиографа, маммограф, а также гамма-терапевтический аппарат и аппарат для брахитерапии.

– Развитие первичной медико-санитарной помощи является приоритетным направлением работы минздрава Челябинской области. К сожалению, здания многих больниц в территориях сильно изношены и требуют обновления. Именно таким объектам мы уделяем особое внимание. При этом ежегодно финансируются плановые ремонтные работы подавляющего большинства медицинских организаций региона, – отметил и. о. министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, из средств областного бюджета капитальные и косметические ремонтные работы проведены в инфекционном отделении кыштымской городской больницы и в поликлинике №1.

В декабре после ремонта состоится открытие корпуса № 1 Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. В этом корпусе располагаются оперблок и реанимация. Из средств областного бюджета на ремонт здания направлено 151, 4 миллиона рублей.

Будут открыты 24 новых фельдшерско-акушерских пунктов, девять из которых закуплены за счёт средств федерального бюджета на сумму больше 52 миллионов рублей. ФАПы установят в Варненском, Аргаяшском, Брединском, Агаповском, Красноармейском и других районах Челябинской области.