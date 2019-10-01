В Челябинской области усилят контроль за строительством социальных объектов

Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Общество

На территории Кыштымской городской больницы построена вертолётная площадка

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции провёл совещание по реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

В обсуждении этих вопросов приняли участие главы регионов нашей страны, в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По итогам встречи он распорядился усилить контроль за соблюдением сроков строительства социальных объектов.

– К 2021 году мы должны обеспечить всех наших детей до трёх лет местами в яслях, – отметил Алексей Леонидович. – Планируем начать строительство более 20 детских садов в регионе и около девяти школ.

По мнению главы региона, такие планы определяют новые требования к строительству.

– Фактически сегодня нет ни одной стройки, которая бы вовремя началась и закончилась. Это большая проблема. Хотелось бы, чтобы в регионе появился пул сильных строительных компаний, которые своими силами и квалифицированно выполняли бы эти задачи. А также чтобы власти всех уровней – от минстроя до муниципалитетов – постоянно мониторили исполнение планов по стройке, – сказал Текслер.

В Челябинской области в ближайшие три года планируется масштабное строительство и других социальных объектов. К примеру, региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области, спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей», ФОК на пересечении улиц Васенко и Карла Маркса в Челябинске, хирургический корпус для ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», крупный больничный комплекс в Златоусте, дом для престарелых и инвалидов в Южноуральске и другие.

Также в ходе совещания речь шла о национальном проекте «Здравоохранение». В Челябинской области ведётся работа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов.

– Мы начали строительство 32 ФАПов для выполнения этой задачи, из них 13 идут в рамках национального проекта, – пояснил губернатор.

Кроме того, куплены два вертолета санитарной авиации. Это позволяет оперативно доставлять тяжелобольных пациентов в специализированные клиники. Напомним, с помощью санитарной авиации из Кыштыма в Челябинск направили уже несколько человек, которым требовалась высокотехнологичная медицинская помощь.

– Остаются отдельные моменты, которые меня не устраивают: динамика показателей смертности не падает. Основная причина – это онкологические заболевания, также патологии системы пищеварения и смертность из-за дорожно-транспортных происшествий, – отметил Алексей Текслер.