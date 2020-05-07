В Челябинской области больше 40 подтверждённых случаев заражения COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:10 Категория: Медицина

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На утро 7 мая в Челябинской области подтверждены 899 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений за сутки).

148 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 на данный момент – 735 человек. Среди жителей Кыштыма заболевших нет.

За прошедшие сутки умерла пациентка 67 лет, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующее).

8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.



Актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф

Напомним, с 6 мая в регионе введён масочный режим. До 11 мая он будет носить рекомендательный характер, а с 12 мая – обязательный. Маски необходимы при посещении мест общественного пользования – это магазины, медицинские учреждения, аптеки, банки, парикмахерские, общественный транспорт и такси. Все организации, оказывающие услуги населению, должны обеспечить контроль за использованием масок персоналом и клиентами.