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В Кыштыме создана госпитальная база для приёма больных с коронавирусом

Сегодня, 14:01 Категория: Медицина
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В настоящее время в Челябинской области для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией подготовлено девять больниц на 1245 коек. Большинство из них в Челябинске, две в Магнитогорске, а также в Миассе и Копейске.

 

Вирус не застанет врасплох и кыштымских медиков. По словам главного врача горбольницы Игоря Ускова, госпитальная база подготовлена и на базе инфекционного отделения Кыштымской больницы. Она рассчитана на 30 коек и готова принимать пациентов не только нашего города, но также из Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

 

– У нас имеется пять аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, в достаточном количестве – противовирусные и антибактериальные препаратов, – говорит Игорь Геннадьевич. – Медицинские работники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками, очками, перчатками, противочумными костюмами.

 

На сегодня под медицинским наблюдением в стационаре инфекционного отделения трое кыштымцев. У всех результаты анализов на коронавирусную инфекцию отрицательные.

 

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Теги: Кыштым Челябинская область коронавирус госпиталь

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