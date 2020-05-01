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Работа медицинских организаций не прекращается ни на минуту, для многих пациентов переливание крови по-прежнему остается единственной возможностью на выздоровление. Челябинская областная станция переливания крови нуждается в донорах всех групп крови, особенно важна кровь отрицательного резус-фактора.

Сдать кровь можно по адресам:

Челябинск, ул. Воровского, 68, 8(351)232-78-88, +7 (908) 063-85-42;

Магнитогорск, пр-т. К. Маркса. д. 160, 8(351)934-52-13;

Миасс, пр-т. Автозаводцев, д. 36, 8(351)357-07-95;

Сатка, ул. Куйбышева, д. 15, 8(351)613-33-44;

Южноуральск, ул. Строителей, 21, 8(951)789-97-03.

Напомним, донором может стать здоровый человек старше 18 лет. Подробности на ospk.ru