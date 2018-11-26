В Кыштыме пройдёт день донора

Автор: КР от 26-11-2018, 17:10 Категория: Медицина

Около дома культуры металлургов 5 декабря с 8 до 12 часов будет работать передвижная станция переливания крови из Челябинска.

Инициатором акции выступил профсоюзный комитет Кыштымского медеэлектролитного завода.

Сдать кровь могут совершеннолетние жители Кыштыма. При себе нужно иметь паспорт.

За 48 часов до визита на станцию переливания крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Также медотводом от донорства могут стать различные заболевания, перенесенные недавно операции и поездки в экзотические страны.

Информацию об этом нужно будет указать в специальной анкете, которую выдадут всем участникам акции.

После сдачи крови донорам выдадут по 500 рублей и справку, позволяющую на работе получить два дополнительных дня отдыха. Также всем участникам акции нальют горячий чай и угостят печеньем.