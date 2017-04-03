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Общественность против террора! Завтра южноуральцы смогут сдать кровь в сквере Колющенко

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Общество

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Завтра с 10 до 14 часов в челябинском сквере Колющенко мобильная станция переливания крови ФМБА России в Челябинске будет принимать доноров крови. Об этом сообщается на сайте Правительства Челябинской области.

 

Для включения в донорское сообщество необходимо иметь при себе паспорт и подготовиться для донации: накануне исключить алкоголь, жирную, жареную, копчёную пищу. Утром рекомендуется лёгкий завтрак, натощак кровь сдавать не нужно.

 

 

Главный врач станции переливания крови ФМБА России в Челябинске Елена Коробатова отметила, что сдача крови при возникновении чрезвычайных ситуаций является одним из этапов экстренной неотложной помощи пострадавшим. Регулярно пополняемый банк крови и её компонентов служит гарантией спасения жизни людей, потерявших кровь, в разных жизненных ситуациях.

 

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в 14 часов 40 минут по московскому времени на перегоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошёл взрыв в вагоне поезда. В результате теракта погибли 14 человек. По последним данным, взрыв совершил террорист-смертник, связанный с радикальными течениями.

 

Отметим, общественные собрания в поддержку петербуржцев проходят на протяжении всей недели и в муниципалитетах Челябинской области.

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