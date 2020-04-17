В Челябинской области выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 10:53 Категория: Медицина
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На утро 19 апреля в Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания COVID-19 (+ двенадцать новых подтверждений ко вчерашнему дню).
35 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
На госпитализации остается 48 человек: Ашинский район - 2, Бреды - 1, Верхний Уфалей - 1, Златоуст - 1, Катав - Ивановский район - 1, Кизильский район - 2, Копейск - 1, Коркинский район - 1, Красноармейский район - 1, Магнитогорск - 10, Миасс - 1, Снежинск - 3, Сосновский район - 1, Трехгорный - 2, Уйский район - 1, Челябинск - 15, Чебаркульский район - 1, трое жителей Курганской и Ростовской областей, которые были доставлены в больницы Челябинска с авиа и ж/д путей.
Заболевшие граждане находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.
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