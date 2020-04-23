В Челябинской области за сутки подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:16 Категория: Медицина
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На утро 23 апреля в регионе подтверждены 173 случая заболевания COVID-19 (+ 57 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Из них 44 – в Златоусте. Очаг – в одном из корпусов городской больницы №1).
43 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Умерло - 2 человека. Причина смерти пациентов - онкология, сопутствующим заболеванием стала ковидная пневмония.
На госпитализации остается 128 человек: Ашинский район - 2, Бреды - 2, Верхний Уфалей - 4, Златоуст - 50, Катав - Ивановский район - 2, Кизильский район - 2, Копейск - 2, Коркинский район - 1, Красноармейский район - 2, Кусинский район - 1, Магнитогорск - 22, Миасс - 2, Сосновский район - 1, Трехгорный - 2, Троицкий городской округ - 1, Уйский район - 1, Усть-Катав-1, Челябинск - 23, Чебаркульский район - 2, шесть человек из других субъектов РФ.
Заболевшие граждане находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.
Актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф