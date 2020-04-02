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Коронавирус не передаётся через воздух. Как происходит заражение?

Сегодня, 16:54 Категория: Медицина
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Коронавирус не передаётся через воздух. Такой вывод обнародовала Всемирная организация здравоохранения на своем официальном сайте.
В заявлении ВОЗ разъясняется, что заражение происходит путём прямой передачи мелких капель, выделяемых из дыхательных путей (носа или рта больного при кашле или чихании). При этом заражение происходит, когда здоровый человек находится в непосредственной близости от заражённого – примерно в метре от него.

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Теги: Кыштым Коронавирус Всемирная организация здравоохранения Горячая линия

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