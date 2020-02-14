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В школах Кыштыма продлён карантин

Сегодня, 09:44 Категория: Медицина
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Такое решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации Кыштымского городского округа.

 

По данным центральной городской больницы, за прошлую неделю зарегистрировано 537 новых случаев ОРВИ. Из числа заболевших 367 – дети. Прирост по заболеваемости составил почти 50 процентов.

 

В связи с этим решено продлить карантин в школах до конца этой недели. Пока возобновление занятий планируется с 25 февраля.

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Теги: Кыштым карантин

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