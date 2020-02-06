В Кыштыме заболеваемость ОРВИ набирает обороты

Сегодня, 10:47 Категория: Медицина

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В Кыштыме наблюдается стремительный рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Так, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, только за три дня этой недели диагноз ОРВИ поставлен уже 228 кыштымцам, в то время как за всю прошлую неделю – 149.

– Основная масса заболевших – это дети, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Елена Сунгатова. – В минувший понедельник в нашем городе зарегистрировано 107 случаев ОРВ, из них 72 – это дети (45 – школьники). Во вторник, 4 февраля, за медицинской помощью обратились 58 человек, половина из которых – ученики школы. Вчера выявлено 63 новых случая ОРВИ, из них 25 заболевших – опять же школьники.

Сегодня в администрации Кыштымского округа состоится заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. На ней будет решаться вопрос, закроют ли в Кыштымском округе все школы на карантин.

Напомним, учебный процесс в школах полностью приостановлен в Озёрске, Челябинске, Копейске и ещё ряде других территорий.