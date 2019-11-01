Кыштым – один из лидеров по количеству ВИЧ-инфицированных в Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Медицина

По данным областного центра СПИДа, на сегодняшний день более 34 тысяч южноуральцев заражены ВИЧ. Более 58 процентов инфицированных – мужчины, почти все они – в возрасте от 31 до 40 лет.





Вирус иммунодефицита человека давно уже вышел за пределы уязвимых групп. В последние годы заболевают в основном трудоспособные молодые люди. По данным областного центра СПИДа, больше всего носителей опасного вируса в Верхнем Уфалее, Коркино, Еманжелинске, Кыштыме, Челябинске, Магнитогорске, Красноармейском районе, Карабаше, Пласте и Копейске.

На сегодня в нашем городе на диспансерном наблюдении с подтверждённым диагнозом «ВИЧ» состоят 225 человек. Однако, как сказала сайту «КР» врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Кыштымской городской больницы Илона Мыларщикова, почти все пациенты, а именно 196 человек, получают поддерживающую терапию. И это очень хороший результат.

– Терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить обычной полноценной жизнью, – говорит Илона Фёдоровна. – Все препараты люди получают в нашем кабинете совершенно бесплатно. Расходы берёт на себя государство.

К слову, поддерживающая терапия на одного пациента обходится примерно в десять тысяч рублей ежемесячно.

Ежегодно в Кыштыме появляются на свет дети от ВИЧ-инфицированных матерей. К счастью, в этом году ни одному малышу вирус не передался. Все дети родились здоровыми. Главное, чтобы во время беременности женщина чётко выполняла все рекомендации врачей и не пренебрегала терапией.

В предстоящее воскресенье, 1 декабря, во всём мире отмечается день борьбы со СПИДом. В преддверии этой даты в большинстве городов и стран пройдут различные акции, направленные на профилактику и выявление ВИЧ-инфекции. Так, в Кыштыме медики совместно со специалистами областного центра СПИДа проведут массовое обследование.

Как уже сообщалось на нашем сайте, уже заготовлено 150 тест-полосок для анализа крови. Анонимное и бесплатное обследование будет проводиться на территории одного из градообразующих предприятий – машиностроительного объединения.