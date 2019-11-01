В Кыштыме работников одного из крупных предприятий обследуют на ВИЧ

Автор: КР от Сегодня, 09:15 Категория: Медицина

В следующую пятницу, 29 ноября, городская больница совместно с отделением профилактики областного Центра СПИДа проведут в нашем городе обследование на ВИЧ-инфекцию.

В этот день медики планируют побывать на одном из градообразующих предприятий – Кыштымском машиностроительном объединении.

Как сказала сайту «КР» врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Кыштымской горбольницы Илона Мыларщикова, узнать свой ВИЧ-статус смогут полторы сотни желающих. Именно столько тест-полосок припасено для предстоящего обследования. Результат будет готов в течение нескольких минут. Обследование будет проводиться бесплатно и анонимно.