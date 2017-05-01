В Кыштыме смертность от ВИЧ-инфекции увеличилась вдвое
Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Общество
На сегодня Кыштымский городской округ входит в число территорий Челябинской области, наиболее поражённых ВИЧ-инфекцией. И занимает шестое место после Верхнего Уфалея, Коркино, Еманжелинска, Челябинска и Магнитогорска.
В прошлом году в Челябинской области умерло 9495 южноуральцев, состоявших на диспансерном учёте с ВИЧ-инфекцией. Всего же в нашем регионе с начала регистрации первого такого диагноза в 1990 году выявлено уже 45 256 случаев ВИЧ.
В последнее время медикам приходится констатировать не только рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, но и смертность от неё. В прошлом году вирус иммунодефицита человека был впервые выявлен у 62 жителей нашего округа, тогда как в 2015-м – у 49. За первый квартал этого года на учёт поставлено уже 18 кыштымцев, в их числе – один подросток. Что касается смертности, то, в сравнении с 2015 годом, этот показатель увеличился в два раза!
– Основная причина возросшей смертности – заражение ВИЧ-инфицированных другими серьёзными заболеваниями, – сказала сайту «КР» заведующая инфекционным отделением Кыштымской центральной городской больницы Илона Мыларщикова. – Всё чаще мы имеем дело с ВИЧ-инфекцией, отягощённой туберкулёзом, пневмонией. Когда вирус прогрессирует, иммунная система больного постепенно разрушается. В конце концов, организм не способен справиться ни с одной болезнью, и человек может умереть даже от обычной простуды. В Кыштыме в 2016 году ВИЧ убил 24 человека. Все – люди трудоспособного возраста, не старше 40 лет.
В предстоящее воскресенье, 21 мая, во всём мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. Завтра в Кыштыме пройдёт «горячая линия» с Илоной Мыларщиковой по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
На все волнующие вопросы Илона Фёдоровна ответит по телефону 4-67-79 с 15 до 17 часов.
Подробный материал на эту тему - в ближайшем номере газеты "Кыштымский рабочий".
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