В Челябинской области освоили новые методики лечения инсульта

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Медицина

Фото пресс-службы ЧОКБ

В Челябинскую областную клиническую больницу ежегодно поступают полторы тысячи человек с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». При этом у 1250 человек диагностируют инфаркт головного мозга, в 250 случаях - геморрагический инсульт, у 1250 пациентов – ишемический инсульт (у одного человека может быть несколько диагнозов).

Сегодня врачи главной клиники региона применяют новые методики лечения таких состояний, увеличивая шансы больных на выздоровление.

– До появления современных методик нарушение мозгового кровообращения в 90 процентах случаев приводило к летальному исходу, – уточняет министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов. – Лечение при таком диагнозе должно происходить максимально быстро. Поэтому у нас создан региональный сосудистый центр на базе областной больницы, где есть соответствующее оборудование и работают врачи самой высокой квалификации.

– Семдесят пять процентов больных после инсульта практически сразу становятся инвалидами. Даже пять минут ишемии для нейронов головного мозга являются фатальными, часть клеток погибает. Тут вся надежда на реваскуляризацию, то есть восстановление кровотока. С помощью тромбоэкстракции мы можем попытаться их спасти, – пояснил главный врач ЧОКБ, профессор Дмитрий Альтман.

Ещё недавно самой передовой технологией считался тромболизис, когда тромб в сосуде пытались растворить с помощью препаратов. Сегодня в Челябинске освоены методы восстановления кровотока по артериям головного мозга. Это восстановление проходимости поражённого участка артерии с использованием специального инструментария – тромбоэктомия.

– Это очень эффективная методика, если от момента сосудистой катастрофы прошло не более 6-8 часов. Через прокол в области паха пациенту с помощью длинного инструмента введут специальный стент, способный захватить тромб, чтобы врачи извлекли его из сосуда. Также используются катетеры, которые вытягивают тромб из сосуда, – пояснил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ЧОКБ Владимир Игнатов.

По информации пресс-службы Челябинской областной клинической больницы, за 2018 год процедура тромболизиса проведена 69 раз, за 9 месяцев 2019 года – 42 раза. Количество тромбоэкстракций с прошлого года достигло 52, с январь по сентябрь текущего года их выполнено 25.