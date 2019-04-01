В Кыштыме появится межрайонный онкологический центр Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Медицина 0 Он будет создан на базе центральной городской больницы в течение ближайших четырёх лет. Такое решение было принято на встрече врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. – Пока это только проект, который требует решений, – сказал сайту «КР» и. о. главного врача кыштымской горбольницы Игорь Усков. – Как только поступит распоряжение от министерства здравоохранения, мы готовы начать подготовку согласно штатным и техническим нормативам. В межрайонном онкоцентре потребуется выстроить систему ранней диагностики, определение тактики лечения, оказание медицинской помощи и мониторинг за состоянием больных. Такие же центры откроют в Озёрске, Копейске, Миассе, Златоусте, Аше, Троицке и Варненском районе. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить