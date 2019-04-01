В Кыштыме появится межрайонный онкологический центр

Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Медицина

Он будет создан на базе центральной городской больницы в течение ближайших четырёх лет. Такое решение было принято на встрече врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

– Пока это только проект, который требует решений, – сказал сайту «КР» и. о. главного врача кыштымской горбольницы Игорь Усков. – Как только поступит распоряжение от министерства здравоохранения, мы готовы начать подготовку согласно штатным и техническим нормативам.

В межрайонном онкоцентре потребуется выстроить систему ранней диагностики, определение тактики лечения, оказание медицинской помощи и мониторинг за состоянием больных.

Такие же центры откроют в Озёрске, Копейске, Миассе, Златоусте, Аше, Троицке и Варненском районе.