В Челябинской области назначен новый министр здравоохранения

Автор: КР от Сегодня, 15:42 Категория: Медицина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении на должность министра здравоохранения региона Юрия Семёнова.

Он более 20 лет работает в сфере здравоохранения. Начал трудовой путь с санитара в Тимирязевской участковой больнице. После окончания Челябинского медицинского института в 1995 году прошёл подготовку в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии Челябинского государственного медицинского института.

На протяжении 14 лет работал врачом-акушером-гинекологом, а затем заместителем главного врача Челябинской горбольницы № 10. В 2011 году был назначен на должность главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр».

Как сообщается на сайте правительства региона, под непосредственным руководством Семёнова в 2012 году была организована и выделена в самостоятельное структурное подразделение перинатального центра современная «Клиника одного дня». В ней применяются новейшие методы диагностики, а также впервые внедрена «выездная» работа акушеров-гинекологов, направленная на улучшение качества оказания медицинской помощи жительницам городов и районов Челябинской области.

Юрий Семёнов – практикующий врач, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология», а также учёную степень кандидата медицинских наук.