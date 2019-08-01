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Мальчик из Кыштыма, получивший удар током, пошёл на поправку

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Медицина

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Как уже сообщалось на сайте «КР», несчастный случай произошёл 25 августа в микрорайне Каолиновый. Пятилетний мальчик залез под трансформаторную подстанцию неподалёку от недавно построенной пятиэтажки на улице Гагарина.

 

С поражением электротоком головы и кистей рук ребёнка доставили в городскую больницу. Во вторник вечером на вертолёте санавиации его  транспортировали в челябинский ожоговый центр.

 

Лаз под трансформаторную подстанцию заделали только на следующий день после случившегося.

 

По словам жителей микрорайона Каолиновый, семья этого ребёнка характеризуется, как положительная. Он единственный ребёнок у родителей, однако его часто видели гуляющим на улице без присмотра.

 

Материалы по факту случившегося, собранные полицией, переданы для дальнейшего расследования в следственный отдел города Кыштыма. Проводится проверка, в том числе  и по установлению должностных лиц, отвечающих за безопасное функционирование электрической подстанции, которую совсем недавно построила здесь златоустовская компания ООО «СтройОптимум». Расследование случившегося  находится на контроле регионального следственного управления.

 

Как отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, у мальчика наблюдается положительная динамика. Сегодня его могут перевести в общее отделение.


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