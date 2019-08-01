» » В Кыштыме вертолёт санавиации доставит в областную больницу пятилетнего мальчика с тяжёлыми электроожогами

В Кыштыме вертолёт санавиации доставит в областную больницу пятилетнего мальчика с тяжёлыми электроожогами

Автор: КР от Вчера, 16:59 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Несчастный случай произошёл вчера после обеда в микрорайне Каолиновый. Пятилетнего мальчика с электроожогами головы и кистей рук доставили в центральную городскую больницу Кыштыма.

 

Его семья проживает на улице Боровой. По имеющейся у редакции информации, мальчик каким-то образом оказался в неогороженной должным образом трансформаторной подстанции  в  районе дома № 4 на улице Гагарина. Обнаружил его один из местных жителей.

 

Сегодня мальчика перевели из реанимации в травматологическое отделение. Врачи удивляются, как он при полученных ожогах остался жив. Сейчас решаются оргмоменты по переправке его с помощью санитарной авиации в  больницу города Челябинска.

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, в ближайшее время наряд дорожно-патрульной службы направят на подготовку площадки для посадки вертолёта санавиации. Она разместится на месте парковки на набережной у Народного дома.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter