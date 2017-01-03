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В Кыштыме малыш обварился кипятком

Автор: КР от Вчера, 15:09 Категория: Происшествия

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Вчера утром в центральную городскую больницу Кыштыма  был доставлен ребёнок, получивший обширные ожоги второй степени. Несчастье произошло дома. По трагической случайности малыш, которому через месяц должно исполниться два года,  опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

 

Как сообщил сайту «КР» заведующий травматологическим отделением больницы Николай Тарасов, термическими ожогами у ребенка повреждены более 30 процентов кожи. В течение суток он вместе с мамой находился в реанимационном  отделении. Сегодня, 12  января, обожжённый малыш переведён в Челябинский ожоговый центр.

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