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Под Кыштымом может появиться новый здравпункт

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Медицина

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В посёлке Северный Кыштымского городского округа фельдшерско-акушерский пункт находится в ветхом состоянии. В прошлом году на его частичный ремонт из местного бюджета было выделено 200 тысяч рублей.

 

Однако в связи с передачей центральной городской больницы в ведомство министерства здравоохранения Челябинской области дальнейшее финансирование ремонта из кыштымской казны было приостановлено.

 

Как сообщил депутат Собрания депутатов Кыштымского округа Сергей Батин на своей встрече с председателями уличных комитетов, вопрос о состоянии здравпункта был адресован депутату  Государственной думы Владимиру Бурматову.

 

Парламентарий ответил, что посёлок Северный включили в президентскую программу строительства нового фельшерско-акушерского пункта на 2019-2020 годы.

 

 

 


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