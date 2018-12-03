Под Кыштымом может появиться новый здравпункт

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Медицина

В посёлке Северный Кыштымского городского округа фельдшерско-акушерский пункт находится в ветхом состоянии. В прошлом году на его частичный ремонт из местного бюджета было выделено 200 тысяч рублей.

Однако в связи с передачей центральной городской больницы в ведомство министерства здравоохранения Челябинской области дальнейшее финансирование ремонта из кыштымской казны было приостановлено.

Как сообщил депутат Собрания депутатов Кыштымского округа Сергей Батин на своей встрече с председателями уличных комитетов, вопрос о состоянии здравпункта был адресован депутату Государственной думы Владимиру Бурматову.

Парламентарий ответил, что посёлок Северный включили в президентскую программу строительства нового фельшерско-акушерского пункта на 2019-2020 годы.