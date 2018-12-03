Под Кыштымом может появиться новый здравпункт Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Медицина 0 В посёлке Северный Кыштымского городского округа фельдшерско-акушерский пункт находится в ветхом состоянии. В прошлом году на его частичный ремонт из местного бюджета было выделено 200 тысяч рублей. Однако в связи с передачей центральной городской больницы в ведомство министерства здравоохранения Челябинской области дальнейшее финансирование ремонта из кыштымской казны было приостановлено. Как сообщил депутат Собрания депутатов Кыштымского округа Сергей Батин на своей встрече с председателями уличных комитетов, вопрос о состоянии здравпункта был адресован депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Парламентарий ответил, что посёлок Северный включили в президентскую программу строительства нового фельшерско-акушерского пункта на 2019-2020 годы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить