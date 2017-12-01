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В Кыштыме бюджет следующего года ожидается чуть больше нынешнего

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Экономика и бизнес

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Депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета Кыштымского городского округа на 2018 год и плановый период – 2019 и 2020 годы. Документ сформирован на основе прогноза социально-экономического развития по одному из трёх вариантов.

 

Как сказала сайту «КР» и. о. начальника финансового управления администрации округа Марина Кокуркина, в следующем году доходы местного бюджета запланированы в объёме одного миллиарда 203 миллионов 472 тысяч 700 рублей, что почти на шесть с половиной процентов выше, чем в уходящем году. В 2019 году этот показатель может снизиться до одного миллиарда и двух миллионов рублей, в 2020-м прогнозируются доходы в один миллиард и 18 миллионов рублей. При этом расходы не будут превышать доходы. Но и «лишних» денег в местном бюджете тоже не предвидится.

 

Приоритетом при формировании бюджета Кыштымского городского округа является выполнение  мер социальной поддержки населения, а также реализация майских указов президента РФ.

 

Второе, более детальное, чтение проекта бюджета депутатами Собрания нашего округа состоится 21 декабря.

 

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