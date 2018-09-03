В Кыштыме возросло число больных ВИЧ-инфекцией Автор: КР от Сегодня, 13:18 Категория: Медицина 0 В этом году на диспансерном учёте состоит 216 жителей Кыштыма больных ВИЧ-инфекцией. В прошлом году число заболевших составляло 193. Как сообщил в своём докладе собранию депутатов Кыштымского городского округа главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов, в этом году обследовано около девяти тысяч человек. Активно проводится работа по приглашению жителей на диспансеризацию и выявление лиц, употребляющих наркотические вещества. С июня 2018 года на базе приёмного покоя организовано круглосуточное экспресс-тестирование для всех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить