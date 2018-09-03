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В Кыштыме возросло число больных ВИЧ-инфекцией

Автор: КР от Сегодня, 13:18 Категория: Медицина

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В этом году на диспансерном учёте состоит 216 жителей Кыштыма больных ВИЧ-инфекцией. В прошлом году число заболевших составляло 193.

 

Как сообщил в своём докладе собранию депутатов Кыштымского городского округа главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов, в этом году обследовано около девяти тысяч человек. Активно проводится работа по приглашению жителей на диспансеризацию и выявление лиц, употребляющих наркотические вещества.

 

С июня 2018 года на базе приёмного покоя организовано круглосуточное экспресс-тестирование для всех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус.


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