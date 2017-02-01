Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме ОРВИ отступает, но число заболевших всё ещё превышает эпидпорог

В Кыштыме ОРВИ отступает, но число заболевших всё ещё превышает эпидпорог

Автор: КР от Вчера, 15:50 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов, количество обратившихся к врачам с признаками простуды постепенно снижается.

 

Если в конце января – начале февраля диагноз ОРВИ был поставлен 1171 кыштымцу, то на прошлой неделе эта цифра снизилась до 732. При этом число болеющих детей уменьшилось незначительно – с 282 до 246 человек.

 

По информации помощника врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии Татьяны Семидоцкой, за указанный период в Кыштыме не зафиксировано ни одного случая гриппа.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter