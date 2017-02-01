В Кыштыме ОРВИ отступает, но число заболевших всё ещё превышает эпидпорог

Автор: КР от Вчера, 15:50 Категория: Медицина

Как сообщил сайту «КР» главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов, количество обратившихся к врачам с признаками простуды постепенно снижается.

Если в конце января – начале февраля диагноз ОРВИ был поставлен 1171 кыштымцу, то на прошлой неделе эта цифра снизилась до 732. При этом число болеющих детей уменьшилось незначительно – с 282 до 246 человек.

По информации помощника врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии Татьяны Семидоцкой, за указанный период в Кыштыме не зафиксировано ни одного случая гриппа.