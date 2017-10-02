В Кыштыме пожар уничтожил домашнюю скотину, баню и хозпостройки

Автор: КР от Сегодня, 08:46 Категория: Происшествия

Вчера в девятом часу вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступил вызов на улицу Анбашскую в микрорайон Каолиновый. Из-за перекала и неправильного устройства печи в бане сгорели надворные постройки, скотина и крыша дома. С бани огонь быстро перекинулся на хозпостройки. Его быстрому распространению способствовал ещё и деревянный настил во дворе.

На место выехали четыре пожарных расчёта из 38 и 117-й пожарных частей.

Как сказал сайту «КР» начальник 38-й части Андрей Раскостов, огнеборцы отстояли дом, а вот двух бычков и двух поросят спасти не удалось. Хозяева дома с двумя детьми 5 и 15 лет успели выбежать из горящего строения.

Сегодня они ночевали у соседей. В доме можно будет жить, но только после капитального ремонта. Предстоящую зиму кыштымцам придётся провести на съёмном или в муниципальном жилье.