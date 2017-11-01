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В Кыштыме часть животных осталась без корма, а предприниматель – без выручки

Автор: КР от Вчера, 10:41 Категория: Происшествия

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Вчера днём загорелся склад с комбикормом на улице Егозинка. Об этом на пульт пожарной части № 38 сообщил очевидец.  Огнеборцы оперативно сбили пламя на деревянной постройке и не дали ему распространиться на соседние дома.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника ПЧ № 38 Евгений Кузьмин, предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления, а именно – перекал дымохода. В результате возгорания огнём была повреждена кровля.

 

Несмотря на то, что ни один мешок с комбикормом не сгорел, для продажи товар уже вряд ли сгодится. При тушении пожара часть корма для домашних животных была залита водой.

 

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