В Кыштыме огонь оставил семью без жилья

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Происшествия

Вчера около шести вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Егозинка. Горел жилой деревянный дом. К моменту прибытия огнеборцев хозяин жилища, находившийся в нём один, уже успел выбежать на улицу.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника 38-й пожарно-спасательной части Андрей Раскостов, пламя повредило стены дома, потолок и кровлю, а затем перекинулся на надворные постройки. Но огнеборцы, на помощь которым подоспели их коллеги из 117-й части, не дали разгуляться «красному петуху».

В результате пожара никто не пострадал, чего не скажешь о самом доме. Под воздействием раскалённого воздуха вышла из строя техника, а из-за едкого дыма копотью покрылась вся мебель. Дом оказался непригодным для проживания.

Предварительная причина возгорания – неправильная эксплуатация печи.