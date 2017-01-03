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В Кыштыме огонь оставил семью без жилья

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Происшествия

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Вчера около шести вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Егозинка. Горел жилой деревянный дом. К моменту прибытия огнеборцев хозяин жилища, находившийся в нём один, уже успел выбежать на улицу.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника 38-й пожарно-спасательной части Андрей Раскостов, пламя повредило стены дома, потолок и кровлю, а затем перекинулся на надворные постройки. Но огнеборцы, на помощь которым подоспели их коллеги из 117-й части, не дали разгуляться «красному петуху».

 

В результате пожара никто не пострадал, чего не скажешь о самом доме. Под воздействием раскалённого воздуха вышла из строя техника, а из-за едкого дыма копотью покрылась вся мебель. Дом оказался непригодным для проживания.

 

Предварительная причина возгорания – неправильная эксплуатация печи.

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