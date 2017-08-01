В посёлке под Кыштымом ликвидируют лесной пожар

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Происшествия

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника пожарной части № 38 Евгений Кузьмин, в эти минуты в трёх километрах от посёлка Слюдорудник горит сухая подстилка в лесу. Площадь возгорания составила полтора гектара.

Пять работников «Кыштымского леса» прибыли на место на пожарной машине и тракторе в восемь утра. Они опахали зону пожара и не дали ему распространиться дальше. Помощи профессиональных пожарных не потребовалось. Жителям Слюдорудника ничего не угрожает.

В связи с высокими температурами в Челябинской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Пожарами лесам угрожает не только аномальная жара, но и открывающийся завтра сезон охоты на водоплавающую дичь.