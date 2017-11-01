На Аргазинском водохранилище найдены тела троих погибших

Автор: КР от Вчера, 19:36 Категория: Происшествия

На Аргазинском водохранилище, где вчера утонули пять человек, найдено тело ещё одного погибшего мужчины. Его удалось обнаружить с помощью вертолёта МИ-8, привлечённого к поискам.

В 15 часов 10 минут была обнаружена вторая лодка. Примерно в это же время спасателям удалось обнаружить тело ещё одного погибшего. Его прибило к берегу.

Продолжаются поиски двух человек. Как сообщает сайт Znak.com, организована работа поисковых групп по обследованию акватории и береговой линии. В настоящее время работают четыре водолазные группы, восемь единиц техники. В течение всего дня были задействованы беспилотники.

Как сообщают региональные СМИ, среди погибших оказался один из челябинских риэлторов. Он приехал вместе с друзьями на водоём, чтобы помянуть общих знакомых, погибших здесь же в 2009 году.

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления.