При спасении тонущих на Аргазинском водохранилище погибли два сотрудника полиции

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера вечером на Аргазинском водохранилище произошла трагедия. В 500 метрах от берега перевернулась лодка «Казанка», в которой находилось пять человек. Ни на одном из них не было спасательного жилета.

На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачившие неподалёку. Это были сотрудники карабашской полиции, входящей в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский». Они подняли всех пятерых тонущих на свою лодку и направились к берегу. Однако в условиях сильной волны и перегруза их судно тоже опрокинулось. До берега вплавь удалось добраться лишь двоим мужчинам из первой лодки. Вместе с другими утонули и двое полицейских.

В настоящее время на озере Аргази проводятся поисково-спасательные работы сотрудниками МЧС и полиции. На месте работают и водолазы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. В целях координации действий, направленных на розыск пропавших, на место происшествия выехал и начальник Главного управления МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

Поиск тел погибших продолжается. Руководство Главного управления МВД России по Челябинской области выражает соболезнования семьям погибших. Главным управлением регионального МВД будет оказана вся необходимая поддержка семьям сотрудников полиции, которые пытались спасти людей ценой собственной жизни.