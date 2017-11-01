Спасатели Кыштыма ищут туристов, перевернувшихся вместе с лодкой на Аргазинском водохранилище

Автор: КР от Вчера, 21:34 Категория: Происшествия

Сообщение об этом поступило в службу спасения несколько часов назад. Как сообщили СМИ в пресс-службе МЧС по Челябинской области, на Аргазинском водохранилище перевернулась лодка. Известно, что в ней было пять человек, детей среди них не было.

Сейчас спасатели, в том числе и из кыштымского отряда, обследуют водоём в поисках тел погибших.

По предварительным данным, отдыхающие находились в металлической лодке и отплыли от берега примерно на 500 метров.

На место были оперативно направлены силы двух пожарно-спасательных частей, оперативная группа ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с водолазным оборудованием.