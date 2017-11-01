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На берегу Аргазинского водохранилища спасатели нашли женщину с перевернувшейся лодки

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Происшествия

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Ей удалось добраться до берега, но она умерла от переохлаждения. Сегодня спасатели обнаружили её тело на берегу Аргазинского водохранилища.

 

Как только что сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, женщине на вид около сорока лет. На ней был спасательный жилет.

 

– Поиски не останавливаются ни на минуту, – сказал Юрий, который сейчас также находится на месте ЧП. – В поисках утонувших задействованы четыре кыштымских водолаза, а также их коллеги из Челябинска. На месте работают психологическая служба, полиция, МЧС. Всего – более 30 человек. Задействованы даже беспилотники.

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