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Троицу серийных угонщиков из Кыштыма задержали в Кунашакском районе

Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Происшествия

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Начиная с сентября прошлого года трое молодых людей в течение нескольких месяцев угоняли и обкрадывали автомобили в нашем городе. Самому старшему злоумышленнику на тот момент было 20 лет, младшему – 17. Он успел совершить два преступления до того, как отметил своё совершеннолетие.

 

Компания сфокусировала своё внимание исключительно на отечественных авто без сигнализации. Всего на их счету 11 преступлений, совершённых в нашем городе.

 

Свою преступную деятельность автопотрошители продолжили на территории Кунашакского района, где совершили ещё четыре преступления. Как сообщил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, там они и были задержаны, а затем помещены в изолятор временного содержания.

 

Прокуратура города Кыштыма уже направила уголовное дело, фигурантами которого стала преступная троица, в Кыштымский городской суд. Всех их ждёт лишение свободы.     

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