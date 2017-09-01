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В Кыштыме будут судить челябинских серийных воров – отца с пасынком

Автор: КР от Вчера, 09:15 Категория: Происшествия

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Прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинска – отца и его пасынка. Они обвиняются в серии автомобильных краж, совершённых на территории нашего округа. Доказана их причастность к восьми эпизодам.

 

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, чаще всего они вскрывали автомобили в районе Дальней Дачи. И это неслучайно: именно здесь у челябинцев находится дача.

 

– Родственники действовали очень умело, – поясняет Константин Викторович. – С помощью специального сканирующего устройства они считывали сигнализацию и без лишнего шума открывали автомобили. Похищали из салонов сотовые телефоны, сумки. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

 

Оба нигде не работают. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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