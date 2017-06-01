Выйдя из тюрьмы, житель Кыштыма тут же отправился в преступное турне
Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Происшествия
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в сентябре прошлого года из исправительной колонии № 10, находящейся в нашем городе, освободился один из заключённых, являющийся жителем Кыштыма. Из мест лишения свободы он должен был тут же перейти дорогу и встать на учёт в местном отделе полиции.
Кроме того, вчерашний заключённый был обязан поселиться именно в Кыштыме, где за ним могли осуществлять административный надзор. Вопреки этому, он отправился в Магнитогорск. Там он прожил меньше месяца, но успел совершить кражу. После этого переехал в Екатеринбург, где тут же учинил драку, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Сейчас рецидивист находится под стражей в Екатеринбурге. Уголовное дело по факту уклонения от административного надзора направлено для рассмотрения в Кыштымский городской суд.
Комментарии
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Фигище)
Конечно не она! Это же всё было ещё при Обаме! >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Radishev)
Думаю, жителей нижнего Кыштыма ждут ещё ряд неприятных новостей от теплоснабжающей организации. Но какова администрация, переобулась на ходу, оказывается она уже и не она завела в город новых поставщи >>>
Из-за разлива хлора в Кыштыме погибают сады и огороды (Dfg)
А чем же занимались наши спасатели целых 5 часов. За это время весь жидкий хлор вытек и можно было и не увозить уже. Хлор же есть и на очистных, и такая авария может случиться и в гораздо больших масш >>>
Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью (Elena Scobeyus)
Спасибо за замечание! Исправили ошибку. >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Radishev)
Ну, если специалисты администрации посчитали, и пришли к выводу, что 20 руб. вполне достаточно, то почему бы администрации не заняться пассажироперевозками в Кыштыме, и своим положительным примером по >>>
Все комментарии