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Выйдя из тюрьмы, житель Кыштыма тут же отправился в преступное турне

Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Происшествия

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Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в сентябре прошлого года из исправительной колонии № 10, находящейся в нашем городе, освободился один из заключённых, являющийся жителем Кыштыма. Из мест лишения свободы он должен был тут же перейти дорогу и встать на учёт в местном отделе полиции.

 

Кроме того, вчерашний заключённый был обязан поселиться именно в Кыштыме, где за ним могли осуществлять административный надзор. Вопреки этому, он отправился в Магнитогорск. Там он прожил меньше месяца, но успел совершить кражу. После этого переехал в Екатеринбург, где тут же учинил драку, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

 

Сейчас рецидивист находится под стражей в Екатеринбурге. Уголовное  дело по факту уклонения от административного надзора направлено для рассмотрения в Кыштымский городской суд.

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