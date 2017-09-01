В Кыштыме продолжается серия автоугонов

Автор: КР от Сегодня, 16:26 Категория: Происшествия

Затишье на улицах города Кыштыма оказалось непродолжительным – вчера с улицы Соплякова в микрорайоне Нижнего Кыштыма был угнан автомобиль «Ода».

Об этом в полицию сообщил 65-летний житель этой улицы. По его словам, когда вчера утром жена пошла на работу, машина была на месте. Вернувшись вечером домой, она увидела, что на стоянке её нет.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, найти «Оду», как и ещё три другие угнанные с разных адресов автомобили, не удалось.

Напомним, чёрный «Хёндай» пропал со стоянки возле здания на К. Либкнехта, в котором расположен отдел ЗАГС, «Ниву» похитили из гаражного бокса в кооперативе «Горки», ВАЗ-2105 угнали с улицы Горелова.

Всего же в сентябре зарегистрировано более десятка сообщений об угонах или их попытках. Большинство угонов совершено на улицах Дёмина и Горелова.