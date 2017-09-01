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Автомобиль, угнанный в Кыштыме, нашли сгоревшим в районе Верхнего Уфалея

Автор: КР от Сегодня, 15:09 Категория: Происшествия

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Неделю назад в полицию Кыштыма с заявлением об угоне ВАЗ-2105 обратилась 23-летняя жительница нашего города. Её машину угнали со двора одного из многоквартирных домов на улице Горелова. Поиски «пятёрки» результатов не дали.

 

А вчера в полицию позвонил начальник смены дежурной части Верхнего Уфалея. Он сообщил кыштымским коллегам, что в лесном массиве их городского округа обнаружена сгоревшая «пятёрка».

 

По данному факту проводится проверка.

 

Тем временем кыштымские полицейские задержали 18-летнего жителя нашего города и его 21-летнего приятеля. Они подозреваются сразу в нескольких попытках автоугонов.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на одной только улице Дёмина эта парочка пыталась угнать ВАЗ-2112, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Однако у них ничего не вышло, и тогда они решили снять аккумуляторы с двух отечественных легковушек. Но и здесь допустили осечку.

 

В отношении нигде не работающих кыштымцев возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Угон». Оба уже дали признательные показания. Каждому грозит до восьми лет лишения свободы.

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