В Кыштыме угнали очередную иномарку
Автор: КР от Вчера, 14:15 Категория: Происшествия
Сегодня 34-летний житель Кыштыма не смог уехать на работу на своём автомобиле. Его просто не оказалось на месте.
Вчера вечером владелец припарковал новенький чёрный «Хёндай солярис» 2015 года выпуска на автостоянке возле здания ЗАГСа на улице К. Либкнехта. Иномарка оборудована сигнализацией, но – без звукового сигнала.
Автовладелец оценил ущерб в полмиллиона рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, оперативно-розыскные действия результатов пока не дали.
С начала этого года на территории Кыштымского округа совершено шесть автоугонов. Найти удалось только один автомобиль «Мицубиси».