В Кыштыме продолжается волна автоугонов
Автор: КР от Вчера, 11:24 Категория: Происшествия
Вчера в полицию с заявлением об угоне обратился житель Кыштыма. Неизвестные угнали его ВАЗ-2105, припаркованный во дворе одного из многоквартирных домов на улице Крестьянской. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, вчера же на улице Горелова были совершены ещё две попытки автоугонов. В одном случае злоумышленники пытались угнать «Рено сандеро», в другом – «Ниву». Хозяева обеих машин сегодня утром обнаружили, что замки их автомобилей повреждены.
Напомним, неделю назад в Кыштыме уже был угнан ВАЗ-2105. Через несколько дней обгоревшую «пятёрку» обнаружили в лесу в районе Верхнего Уфалея. Полиция задержала двоих молодых людей, подозреваемых в нескольких попытках автоугонов. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Не исключено, что и вчерашние проступки – это именно их рук дело.
Полиция отрабатывает все версии и проводит доследственную проверку.