В Кыштыме злоумышленники угнали ещё один автомобиль и прихватили с собой дорогостоящий инструмент

Автор: КР от Вчера, 11:04 Категория: Происшествия

В Кыштыме в последнее время не проходит и дня, чтобы в полицию не поступали сообщения об автоугонах или их попытках.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, несколько минут назад в дежурную часть заявили об очередном угоне с улицы Горелова. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

А в минувшую пятницу из гаражного бокса в кооперативе «Горки», что на улице Челюскинцев, был угнан автомобиль «Нива». Похитители прихватили также дорогостоящие инструменты импортного производства – шуруповёрт, бензопилу, зарядное устройство для аккумуляторов. Позарились даже на рыбацкие снасти – удочки и спиннинги. Общий ущерб составил 117 тысяч рублей.

Обнаружить автомобиль пока не удалось. Зато в субботу нашлась угнанная несколько дней назад «пятёрка». Машину, разобранную на запчасти, обнаружили в лесном массиве под Каслями.

Вчера в полицию обратился житель улицы Горелова. Неизвестные пытались угнать припаркованную во дворе одного из многоквартирных домов Ауди-80. Злоумышленники раскурочили замок зажигания, но завести иномарку так и не смогли.