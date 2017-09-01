В Кыштыме пенсионерку обманом втянули в кредит

Автор: КР от Вчера, 10:12 Категория: Происшествия

В Кыштыме проходимцы облапошили 70-летнюю бабушку. История началась ещё 4 августа, когда ей на сотовый позвонила женщина и представилась менеджером компании по продаже товаров для дома. Незнакомка пригласила жительницу Кыштыма 5 сентября в кафе «Лагуна» на презентацию чудо-посуды.

Доверчивая пенсионерка пришла в назначенное время. В кафе её поджидали два молодых человека, девушка и пожилая пара. Молодёжь в красках рассказывала о свойствах посуды и даже демонстрировала «неубиваемые» сковороды и кастрюли на газовой плите.

После того, как кастрюли, сковородки, пароварки и сотейники были разрекламированы, молодой человек пригласил бабулю за столик. Ей тут же подсунули на подпись кредитный договор. В результате она приобрела за 95 600 рублей четыре посудины – сковородку, сотейник, жаровню и пароварку. «Добродетели» подарили ей за покупку два ножа, одеяло и три подушки и довезли со всем этим добром до дома.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, только дома, когда пенсионерка внимательно прочитала договор, она поняла, что её попросту обманули. Она собрала все свои сбережения, заняла деньги у соседей и знакомых и выплатила всю сумму кредита. В общей сложности ей пришлось выложить 98 тысяч 227 рублей.

В минувшую субботу, в день приёма граждан, жительница Кыштыма пришла на приём к юристу межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Та и посоветовала пострадавшей написать заявление в полицию.

По данному факту проводится проверка.