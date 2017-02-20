Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме стариков облапошивают по новой схеме
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме стариков облапошивают по новой схеме

Автор: КР от 20-02-2017, 16:25 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Сегодня в редакцию «Кыштымского рабочего» пришла жительница Челябинска Ольга Тарасова. Её 77-летнюю бабушку, которая проживает в Кыштыме, визитёры, представившись специалистами челябинской фирмы ООО «Спутник» «нагрели» на четыре тысячи рублей. Более того, пенсионерка ещё и осталась им должна около десяти тысяч.

                           

– На днях к бабушке пришла молодая женщина и сказала, что их фирма проводит бесплатное обследование стеклопакетов, – сказала нашему сайту внучка потерпевшей. – Несмотря на то, что бабушке установили евроокна менее года назад, «добродетели» схватились за голову, мол, уплотнители нужно срочно менять, а смазку отрегулировать.

 

Не дав старушке опомниться, незнакомка и молодой человек тут же подсунули пожилой хозяйке на подпись договор. В нём была обозначена сумма работ, оценённых в 14 тысяч рублей. Четыре тысячи доверчивая бабуля отдала сразу же. Больше наличных дома не оказалось.

 

– Мужчина предложил бабушке съездить с ним в банк и даже предложил подвезти на своей машине, – продолжает Ольга Тарасова. – Ладно хоть отказалась. Как теперь будем расторгать этот договор, пока ума не приложу.

 

А между тем, подобный факт в нашем городе – далеко не единичный. По словам директора фабрики окон и дверей «Стекландия» Павла Назарова, недавно к ним за помощью обратился кыштымец, которого гастролёры таким же образом развели на 40 тысяч рублей. Подробный материал – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 27.01.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 29 комментариев
  • 0 публикаций
Бизнесменов разводят, а стариков и подавно. Ужесточать УК надо.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 9.03.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • 176 комментариев
  • 0 публикаций
Меня год назад тоже одни хотели развести на деньги подобным образом. Потом ко мне приехал приятель, который занимается окнами и всё отрегулировал. За чашку кофе :-)
 

--------------------
Вивалвивалракью.
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter