В Кыштыме стариков облапошивают по новой схеме

Автор: КР от 20-02-2017, 16:25 Категория: Происшествия

Сегодня в редакцию «Кыштымского рабочего» пришла жительница Челябинска Ольга Тарасова. Её 77-летнюю бабушку, которая проживает в Кыштыме, визитёры, представившись специалистами челябинской фирмы ООО «Спутник» «нагрели» на четыре тысячи рублей. Более того, пенсионерка ещё и осталась им должна около десяти тысяч.

– На днях к бабушке пришла молодая женщина и сказала, что их фирма проводит бесплатное обследование стеклопакетов, – сказала нашему сайту внучка потерпевшей. – Несмотря на то, что бабушке установили евроокна менее года назад, «добродетели» схватились за голову, мол, уплотнители нужно срочно менять, а смазку отрегулировать.

Не дав старушке опомниться, незнакомка и молодой человек тут же подсунули пожилой хозяйке на подпись договор. В нём была обозначена сумма работ, оценённых в 14 тысяч рублей. Четыре тысячи доверчивая бабуля отдала сразу же. Больше наличных дома не оказалось.

– Мужчина предложил бабушке съездить с ним в банк и даже предложил подвезти на своей машине, – продолжает Ольга Тарасова. – Ладно хоть отказалась. Как теперь будем расторгать этот договор, пока ума не приложу.

А между тем, подобный факт в нашем городе – далеко не единичный. По словам директора фабрики окон и дверей «Стекландия» Павла Назарова, недавно к ним за помощью обратился кыштымец, которого гастролёры таким же образом развели на 40 тысяч рублей. Подробный материал – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».