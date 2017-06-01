Жительницу Кыштыма оштрафовали за ложный вызов полиции

Автор: КР от Сегодня, 09:10 Категория: Общество

Мировой судья Кыштыма оштрафовал 33-летнюю жительницу нашего города за ложный вызов полиции. Женщина сообщила в дежурную часть, что её избил сожитель. Однако когда стражи порядка выехали на место, данный факт не подтвердился. За заведомо ложный звонок жительница Кыштыма оштрафована на одну тысячу рублей.

Буквально на днях в мировой суд направлен очередной административный протокол, составленный за ложный вызов спецслужб. На этот раз полиция просит привлечь к ответственности 23-летнюю даму. Она позвонила в полицию, чтобы сдать своего знакомого, который, якобы, незаконно проник к ней в дом.

– На самом деле, она сама его впустила, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Никаких противоправных действий не совершалось.

За заведомо ложный вызов полиции молодая женщина может быть оштрафована на сумму до полутора тысяч рублей.

С начала года в дежурную часть полиции поступило 25 ложных вызовов.