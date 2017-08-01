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В Кыштыме спасатели помогли старому человеку, когда его покинули силы

Автор: КР от Вчера, 10:23 Категория: Происшествия

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Вчера около половины одиннадцатого вечера на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области позвонила жительница Челябинска. Её отец, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны, проживает в одном из многоквартирных домов на улице Карла Либкнехта.

 

Вечером дедушка подошёл к входной двери, чтобы закрыть замок на ночь, но силы покинули его, и он упал. Самостоятельно встать старый человек не смог, и через дверь докричался до соседей. Те и позвонили его дочери.

 

Прибывшие на место спасатели в считанные минуты взломали дверь. Как сообщил сайту «КР» оперативный дежурный кыштымского отряда Рустам Азамов, его коллеги отнесли дедулю на кровать – сам он был очень слаб. Медицинской помощи ему не потребовалось.

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