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В Кыштыме инвалид оказался узником в собственной квартире

Автор: КР от Вчера, 09:37 Категория: Происшествия

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На пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы поступил звонок из пятиэтажки на улице Кооперативной. Сиделка, присматривающая за пожилым мужчиной-инвалидом, сообщила, что не может выйти из дома, потому что замок на входной двери не отпирается.

 

Спасатели тут же прибыли по указанному адресу. Им понадобилось всего десять минут, чтобы с помощью слесарного инструмента спилить  заклинивший замок.

 

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, ни сиделка, обратившаяся к ним, ни её подопечный не паниковали. Более того, женщина не стала метаться в поисках помощи, а сразу позвонила на телефон спасателей: 40-911.

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