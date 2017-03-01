В Кыштыме инвалид оказался узником в собственной квартире
Автор: КР от Вчера, 09:37 Категория: Происшествия
На пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы поступил звонок из пятиэтажки на улице Кооперативной. Сиделка, присматривающая за пожилым мужчиной-инвалидом, сообщила, что не может выйти из дома, потому что замок на входной двери не отпирается.
Спасатели тут же прибыли по указанному адресу. Им понадобилось всего десять минут, чтобы с помощью слесарного инструмента спилить заклинивший замок.
Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, ни сиделка, обратившаяся к ним, ни её подопечный не паниковали. Более того, женщина не стала метаться в поисках помощи, а сразу позвонила на телефон спасателей: 40-911.
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