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В Кыштыме спасатели взломали дверь, за которой находился не подающий признаков жизни ребёнок

Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Происшествия

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Вчера около 23 часов на пульт кыштымских спасателей позвонила встревоженная женщина. Она отлучилась из квартиры на улице Карла Либкнехта, 125 всего на 20 минут, оставив дома восьмилетнего сына. А когда вернулась, не смогла достучаться до мальчика – тот закрылся изнутри и ни в какую не открывал дверь. Из жилища доносились лишь звуки включённого телевизора.

 

Спасатели незамедлительно выехали на место. Там они в течение получаса с помощью слесарного инструмента ломали замок, при этом громко стучали. Когда войти в квартиру, наконец, удалось, они обнаружили пленника – тот крепко спал.

 

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, разбудить мальчугана удалось с большим трудом. Видимо, так сильно переутомился.

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