В Кыштыме пенсионерка оказалась пленницей на своём же балконе
Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: Происшествия
Вчера около шести часов вечера на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил звонок. Мужчина проходил мимо дома на улице Карла Либкнехта, 131 и услышал жалобный голос. Пенсионерка вышла на балкон, и старая деревянная дверь тут же захлопнулась за ней. От удара щеколда закрылась.
Форточка была приоткрыта, но пробираться через неё в квартиру 68-летняя женщина не стала. Зато прибывшие на место спасатели воспользовались этой лазейкой – попали в дом и открыли балконную дверь изнутри.
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