Экстрасенсы советуют искать пропавшего в Каслях 10-летнего мальчика по направлению к Кыштыму
Автор: КР от Сегодня, 14:42 Категория: Происшествия
Ваня Котов пропал днём 14 июня. Он отправился на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками и как сквозь землю провалился. Сайт «КР» уже сообщал, что к поискам мальчика подключился поисково-спасательный отряд из Кыштыма.
Неравнодушные жители Екатеринбурга обратились за помощью к экстрасенсам. Так, Ксения Скрипаченко сообщила, что Ваня жив, находится где-то в окрестностях Кыштыма, неподалёку от воды, где его и следует искать. Ясновидящая полагает, что мальчика никто не похищал, но его расстроили друзья, девчонки, родня.
Другие предположения высказывают пользователи социальных сетей. Кто-то из них считает, что насильственное исчезновение ребёнка может быть связано с деятельностью его дяди – председателя Совета депутатов Каслей Михаила Ахлюстина. Однако мама мальчика утверждает, что никаких проблем в последнее время не возникало, да и, отправляясь за учебниками, сын находился в отличном расположении духа.
Поиски Вани Котова продолжаются. Следователи начали проверку по факту его исчезновения.
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