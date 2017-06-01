Спасатели Кыштыма подключились к поискам пропавшего в Каслях ребёнка
Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Происшествия
Десятилетний мальчик уехал на велосипеде в школьную библиотеку вчера в 11 часов. Однако до сих пор дома не появился. Поисками школьника занялись каслинские полицейские, волонтёры и представители администрации. Сегодня утром им на помощь прибыли и кыштымские спасатели.
Они прочесали все возможные дома и постройки, но пока безуспешно. На базу кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области из областного центра приехали несколько добровольцев-кинологов со специально обученными собаками. В эти минуты они совместно со спасателями решают, где конкретно будут продолжать поиски ребёнка – в лесах вблизи Каслей или на береговой полосе озера Иртяш.
Пропавший мальчик одет в оранжевую футболку и спортивные штаны. Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят звонить в полицию по номеру 02. Мы будем следить за развитием событий.
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